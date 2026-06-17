Jeremy Clarkson di Top Gear ha un tumore: "È aggressivo ma è stato individuato presto"

Jeremy Clarkson ha raccontato pubblicamente che gli è stato diagnosticato un tumore alla prostata. La rivelazione arriva negli episodi finali della quinta stagione di Clarkson's Farm.

Jeremy Clarkson ha scelto di condividere uno dei momenti più delicati della sua vita davanti alle telecamere. Negli episodi conclusivi della quinta stagione di Clarkson's Farm, il celebre volto televisivo britannico ha rivelato di essere alle prese con un tumore alla prostata, una diagnosi arrivata nei mesi scorsi e tenuta finora lontana dai riflettori.

"È aggressivo, ma è stato scoperto molto presto"

La confessione avviene durante una conversazione con Charlie Ireland e Kaleb Cooper, due delle figure più amate della serie di Prime Video. A un certo punto Jeremy Clarkson interrompe il discorso e comunica loro la notizia senza troppi giri di parole. "Ho il cancro", dice ai suoi collaboratori.

Clarkson's Farm: un'immagine di Jeremy nella serie

La reazione è immediata. Kaleb Cooper inizialmente fatica a crederci e gli chiede ulteriori spiegazioni. Clarkson, però, preferisce non entrare nei dettagli della malattia, limitandosi a spiegare di essere a conoscenza della diagnosi già dal mese di maggio.

Nel corso dell'episodio di Clarkson's Farm, Clarkson racconta di essersi sottoposto a una biopsia dopo alcuni controlli medici. "Sono sparito per qualche giorno perché dovevo fare degli esami", spiega. "Mi hanno fatto una biopsia e hanno scoperto un tumore aggressivo."

Il conduttore tiene però subito a precisare un elemento fondamentale della diagnosi. "La buona notizia è che è stato individuato molto presto." Una circostanza che, secondo i medici, aumenta sensibilmente le possibilità di successo delle cure.

La notizia arriva in un momento particolarmente intenso per Clarkson, impegnato nella gestione della fattoria documentata dalla serie. Il suo desiderio iniziale era quello di riuscire a completare il raccolto prima di iniziare il percorso terapeutico. "Continuavo a sperare di riuscire a finire il raccolto e poi dedicarmi alle cure", racconta. "Ma purtroppo tutto capiterà proprio nel mezzo della stagione di lavoro."

Un problema pratico che, per chi segue Clarkson's Farm, assume un significato particolare. Negli ultimi anni la serie ha infatti mostrato quanto l'ex presentatore di Top Gear si sia immerso completamente nella vita agricola, affrontando difficoltà economiche, problemi burocratici e sfide climatiche.

L'intervento, le cure e il messaggio ai fan

Pur senza nascondere la preoccupazione, Clarkson affronta la situazione con il tono diretto che lo ha sempre contraddistinto. "Non sono stupido", dice durante l'episodio. "Tra un paio di settimane dovrò sottopormi a un'operazione. L'intervento in sé non richiede molto tempo, ma poi il corpo ha bisogno di recuperare." Dopo l'operazione seguiranno ulteriori controlli e analisi. "Faremo degli esami del sangue e allora sapremo esattamente come stanno le cose."

Negli ultimi minuti della stagione, il pubblico lo vede nuovamente in ospedale. Una coincidenza che lo stesso Clarkson sottolinea con una punta di amare ironia. "Avevo iniziato la quinta stagione in un letto d'ospedale e la sto finendo nello stesso modo."

Il conduttore ammette inoltre che una parte delle cure non è andata esattamente come previsto. "Alcuni trattamenti hanno avuto delle complicazioni", spiega senza entrare nei dettagli.

Il momento più toccante arriva però nel messaggio conclusivo rivolto agli spettatori. "Quello che volevo dire è che, se tutto andrà bene, ci rivedremo per una sesta stagione. Se invece non dovesse andare bene, allora non ci sarò."

Prima dell'uscita degli episodi finali, Clarkson aveva già anticipato sui social che quelle puntate sarebbero state particolarmente difficili da guardare. "Ci sono delle notizie piuttosto pesanti", aveva scritto ai fan. "Sono episodi davvero complicati da vedere."

Adesso il motivo è chiaro. Per la prima volta, uno dei protagonisti più irriverenti e imprevedibili della televisione britannica ha deciso di mostrare anche il lato più fragile della propria vita, condividendo con il pubblico una battaglia che spera di vincere nei prossimi mesi.