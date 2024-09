Jeremy Allen White: "Bruce Springsteen mi sta aiutando tantissimo per il biopic, è adorabile"

Il due volte vincitore dell'Emmy Jeremy Allen White ha parlato del suo prossimo ruolo di Bruce Springsteen nel film biografico Deliver Me From Nowhere.

Ai microfoni di Deadline durante la 76esima edizione dei Primetime Emmy Awards, White ha dichiarato di essere riluttante a parlare del film prima di mettersi effettivamente al lavoro, ma di essere stato grato per la direzione e il sostegno ricevuti da tutti i coinvolti, oltre che dallo stesso leggendario cantautore rock.

"Sono davvero entusiasta di iniziare questa cosa", ha dichiarato l'interprete di Carmy in The Bear. "Inizieremo molto presto. Sapete, non voglio parlarne troppo. Mi sembra sbagliato prima di arrivare e iniziare a lavorarci".

Poi ha continuato: "Ma posso dire che ho un bellissimo team di persone che mi aiutano e Bruce è stato davvero adorabile, di supporto e disponibile, il che ha reso tutto questo processo una gioia in più. Il suo sostegno e quello di Jon Landau, il suo management, che ha anche un ruolo importante nel film. Mi sento davvero fortunato".

Bruce Springsteen: Jeremy Allen White interpreterà il Boss in un film sulla genesi dell'album Nebraska

Il film di Scott Cooper, tratto dall'omonimo libro di Warren Zanes, è stato prodotto dai 20th Century Studios e ripercorre il lungo viaggio di Springsteen verso la realizzazione del suo fondamentale album Nebraska del 1982, che ha iniziato a prendere forma mentre il chitarrista e la E Street Band stavano lavorando al disco di successo Born in the USA. Sia Sprinsteen che Landau, che potrebbe essere interpretato da Jeremy Strong, sono coinvolti nella realizzazione del film.

White è reduce da una seconda vittoria agli Emmy nella categoria Miglior attore protagonista in una serie comedy per la sua interpretazione del giovane chef Carmy Berzatto in The Bear di FX, che racconta di un uomo che torna nella sua città natale a Chicago per restaurare la paninoteca del fratello defunto, molto amata a livello locale. Le riprese della quarta stagione della serie si sono concluse a giugno. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di The Bear 3.