Eddington, Austin Butler entusiasta del film di Ari Aster: "Ho vissuto un'avventura selvaggia"

Austin Butler sta vivendo un periodo particolarmente ricco di impegni cinematografici e tra i prossimi progetti che lo vedranno coinvolto sul grande schermo c'è anche il nuovo film di Ari Aster, Eddington. Dopo essersi cimentato con l'horror, genere per il quale è conosciuto, il regista ora punta sulla commedia nera.

Un western che coinvolge anche Joaquin Phoenix, Emma Stone e Pedro Pascal, oltre alla star di Elvis, che nel 2024 ha conquistato i fan di Dune con la performance nel ruolo di Feyd-Rautha Harkonnen, al fianco di Timothée Chalamet e Zendaya.

Nel selvaggio West

"Sono un grande fan di Ari, Joaquin, Emily [Emma Stone], del direttore della fotografia Darius Khondji e di tutti coloro che sono coinvolti. L'intero team con cui ho lavorato è stato incredibile. Non voglio rivelare molto riguardo alla storia e al personaggio ma è stata un'avventura straordinaria che ho avuto la fortuna di vivere. Ho interpretato un personaggio molto diverso da qualsiasi cosa abbia fatto finora" ha dichiarato Butler, definendo selvaggia l'avventura vissuta sul set.

Austin Butler seduto su una moto in una scena di The Bikeriders

Eddington segue le vicende di uno sceriffo di una piccola città del Nuovo Messico con grandi ambizionie e rappresenta una reunion tra Aster e il protagonista del suo ultimo film Beau ha paura, Joaquin Phoenix. Austin Butler ha confessato di essere molto contento di aver lavorato con Aster:"Ari ed io siamo amici da un po' di tempo, ed è stato fantastico vederlo sul set. È un regista incredibile, ha una tale fiducia, un senso dell'umorismo e un'immaginazione selvaggia. Ho veramente amato lavorare con lui".

Dopo il tour promozionale di The Bikeriders, scritto e diretto da Jeff Nichols, in cui ha recitato al fianco di Tom Hardy, Jodie Comer, Mike Faist, Norman Reedus e Michael Shannon, Austin Butler sarà impegnato sul set di Caught Stealing di Darren Aronofsky e nel dramma crime City on Fire.