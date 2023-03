Jeremy Renner festeggia il ritorno a casa dello spazzaneve che l'ha investito

Jeremy Renner ha festeggiato con un post su Instagram il ritorno a casa dello spazzaneve che l'ha investito a Capodanno.

L'attore, che da tempo usava il veicolo per liberare il terreno di sua proprietà dalla neve, e spesso anche quello dei vicini e di altri membri della sua comunità, sembra infatti non aver alcun timore all'idea di tornare alla guida.

Tra le sue stories Instagram, Jeremy Renner ha ora condiviso una foto dello spazzaneve che, investendolo, gli ha rotto oltre 30 ossa e ha quasi rischiato di ucciderlo.

La star di Hawkeye ha scritto: "Finalmente sta arrivando a casa".

Il veicolo era infatti stato posto sotto sequestro dalla polizia per effettuare le necessarie rilevazioni per chiarire le cause dell'incidente. Renner sembra quindi intenzionato a tornare alla guida non appena lo riterrà opportuno, nonostante sia ancora impegnato nel percorso necessario a recuperare la migliore forma fisica possibile.

Jeremy Renner aggiorna sulla riabilitazione: "Via all'elettroterapia"

Renner, ad aprile, sarà di nuovo protagonista sugli schermi televisivi di Disney+ grazie a Rennervations, uno show in cui mette a frutto la sua passione per il restauro di veicoli per aiutare le comunità, con l'aiuto di guest star davvero speciali, tra cui anche il collega Anthony Mackie.