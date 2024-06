Jensen Ackles sarà il protagonista della nuova serie drammatica Countdown

Il celebre volto di Supernatural, Jensen Ackles, è stato scelto per interpretare il personaggio principale della nuova serie drammatica di Prime Video, Countdown.

Prime Video ha dato il via libera a Countdown, una serie drammatica di Derek Haas, veterano di Chicago Fire, con Jensen Ackles, attore di Supernatural, come protagonista. Il progetto, prodotto da Amazon MGM Studios, sarà composto da 13 episodi.

Si tratta della prima serie nata dall'accordo esclusivo che Haas ha firmato con gli Amazon MGM Studios dopo la sua uscita dalla Wolf Entertainment. Il progetto è stato sviluppato per Ackles, che l'anno scorso ha concluso un accordo di prima visione con gli Amazon MGM Studios per la Chaos Machine Prods, la società che ha fondato con la moglie Danneel Ackles, dopo essersi unito al cast della serie di successo di Prime Video The Boys.

La sinossi dello show recita: "Il conto alla rovescia inizia a seguito di un omicidio sospetto in pieno giorno, che porta l'agente della polizia di Los Angeles Mark Meachum (Ackles) a essere reclutato per unirsi a una task force segreta di agenti sotto copertura provenienti da tutti i rami delle forze dell'ordine per indagare. Ma quando la verità di un complotto più sinistro viene a galla, la squadra deve superare i contrastanti interessi personali per unirsi e salvare una città di milioni di persone".

Supernatural: Jared Padalecki e Jensen Ackles vogliono realizzare una reunion della serie

Il prolifico creatore della serie

Derek Haas ha creato la serie ed è produttore esecutivo e showrunner. "Siamo incredibilmente entusiasti di tornare a lavorare con Derek Haas", ha dichiarato Vernon Sanders, responsabile della televisione di Amazon MGM Studios. Sanders e Jen Salke, responsabile degli Amazon MGM Studios, hanno collaborato con Haas per anni quando erano dirigenti della NBC e lui lavorava a Chicago Fire. "Sono entusiasta di lavorare di nuovo con Jen Salke e Vernon Sanders e con tutte le persone eccellenti che hanno riunito in Prime Video", ha dichiarato Haas. "Adoro realizzare show che ti tengono sul filo del rasoio con azione, dramma, sorprese e suspense senza sosta, e non vedo l'ora di lavorare con Jensen e che tutti vedano Countdown"

The Boys 3: Jensen Ackles in una scena della serie

L'ordine di 13 episodi è più vicino alle trasmissioni a cui è abituato Haas rispetto a una serie drammatica in streaming, che di solito produce stagioni composte da otto episodi, raramente da dieci. Durante la sua decennale collaborazione con Dick Wolf e la sua Wolf Entertainment, Haas ha co-creato e/o prodotto esecutivamente cinque serie, Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med, FBI e FBI: International.

"Ho avuto un'esperienza incredibile lavorando con il team di Prime Video su The Boys e sono felice di poter continuare quel rapporto su Countdown", ha dichiarato Ackles. "Non vedo l'ora di collaborare con Derek e il resto della nostra famiglia di Countdown per dare vita a questa storia".