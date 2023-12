Jennifer Love Hewitt: 'Un regista mi chiese di essere più sexy, ma a 23 anni non sapevo cosa significasse'

Intervenuta nel podcast Inside of You, Jennifer Love Hewitt ha raccontato di quando una volta un regista le chiese su un set di essere "più sexy".

Come attrice poco più che ventenne, all'epoca, la Hewitt non aveva idea di cosa significasse una simile richiesta. Ha raccontato di non essersi mai sentita "a suo agio con il suo corpo" da giovane, poiché veniva costantemente sessualizzata fin da piccola.

"Non mi sentivo sicura di me stessa. Mi sentivo osservata. Mi sentivo come se dovessi essere sempre tutto per tutti", ha dichiarato la Hewitt. "Mi chiamavano sexy prima ancora di sapere cosa significasse l'essere sexy. A 17 anni ero sulla copertina di Maxim e non avevo idea del perché fossi su quella copertina. Ero onorata. Mi piaceva. Ma perché?".

L'episodio durante le riprese di Heartbreakers - Vizio di famiglia

"Ricordo di aver fatto 'Heartbreakers' a 23 anni e il regista mi disse: 'Abbiamo bisogno che tu sia più sexy'. Ho dovuto prenderlo da parte e dirgli: 'Non so cosa significhi. Ho solo 23 anni", ha continuato. "So che dovevo essere questa cosa per le persone, ma non sapevo cosa significasse. Lui ha dovuto aiutarmi a capirlo".

HeartBreakers - vizio di famiglia è stato diretto da David Mirkin e vede Hewitt al fianco di Sigourney Weaver.