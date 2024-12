Jennifer Love Hewitt conferma il suo ritorno in So cosa hai fatto

Jennifer Love Hewitt ha annunciato sui social media di aver stretto l'accordo necessario a ritornare nella saga horror So cosa hai fatto.

L'attrice ritornerà quindi a lavorare accanto a Freddie Prinze Jr, anche lui nel cast del primo film del franchise, sul set del film le cui riprese sono già iniziate.

I dettagli del ritorno di So cosa hai fatto

Nel cast del nuovo sequel di So cosa hai fatto ci saranno anche Chase Sui Wonders, Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers e Jonah Haur-King.

Jennifer Love Hewitt sarà diretta da Jennifer Kaytin Robinson, autrice anche della sceneggiatura insieme a Sam Lansky, sviluppando una bozza dello script firmata da Leah McKendrick.

Nel team della produzione ci sarà anche Neal Moritz.

Sony Pictures distribuirà I Know What You Did Last Summer il 18 luglio 2025.

Jennifer, parlando del possibile ritorno del suo personaggio, ha recentemente dichiarato: "Credo che, essendo una donna e un essere umano, quella parte del progetto mi renda un po' nervosa. Ma interpretare Julie di nuovo sarebbe un onore. Penso di sentirmi entusiasta nel mostrare o vedere cosa ha fatto in questi anni e come è cambiata, e come è ancora legata a quella famosa notte sulla strada".

Sarah Michelle Gellar si è messa nei guai a causa della foto dal set di So cosa hai fatto 3

La saga horror

Il film originale aveva al centro quattro giovani amici - interpretati da Freddie Prinze Jr., Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar e Ryan Phillippe - che, dopo un tragico incidente, vengono tormentati da un killer che inizia a ucciderli uno dopo l'altro, sostenendo di sapere quanto accaduto in precedenza.

La saga horror si basa liberamente sul romanzo scritto da Lois Duncan e ha avuto successivamente due sequel. Recentemente è stata inoltre creata una serie che ha avuto un nuovo approccio alla storia del killer che inizia a seminare morte e caos tra un gruppo di teenager.