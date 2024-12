Sarah Michelle Gellar si è messa nei guai a causa della foto dal set di So cosa hai fatto 3

Sarah Michelle Gellar ha rivelato che la foto che ha condiviso sui social che rivelava l'inizio delle riprese del reboot di So cosa hai fatto l'ha messa un po' nei guai.

L'attrice aveva infatti pubblicato uno scatto che aveva alimentato le speranze dei fan che speravano in un suo ritorno nella saga horror, annunciando in modo implicito, inoltre, l'inizio del lavoro del cast e dalla troupe.

La spiegazione della star di Buffy

Mentre era ospite del talk show Live With Kelly and Mark, Sarah Michelle Gellar ha ora raccontato: "Si potrebbe pensare che essendo nella mia posizione, io sappia le regole che esistono sul set quando dicono che bisogna mantenere la riservatezza. Mio marito recita nel film ed era il Giorno del Ringraziamento, quindi ho portato i nostri figli in Australia per andare a trovarlo. Ed ero sul set e ho pensato: 'Oh, che foto grandiosa' e l'ho pubblicata".

Solo in un secondo momento l'attrice, che ha inoltre confermato che non apparirà nel progetto, si è resa conto che avrebbe dovuto evitare di svelare ai suoi oltre 4.6 milioni di follower quell'immagine dal set di I Know What You Did Last Summer.

L'attrice ha ammesso: "Dopo ho scoperto che non avevano ancora pubblicato foto dal set e nemmeno che avevano annunciato l'inizio delle riprese...".

Le conseguenze del suo post

La foto condivisa da Sarah ha quindi portato la produzione del reboot di So cosa hai fatto a creare una pagina ufficiale dedicata al film.

L'ex star di Buffy ha cercato di giustificarsi ricordando: "Era una foto così fantastica e io e Freddie ci siamo incontrati girando quel film, quindi è stato davvero speciale portare i miei figli sul set ed essere lì...".

Sarah ha dovuto ammettere: "Mi sono messa un po' nei guai!".

A scrivere e dirigere il nuovo capitolo della saga sarà Jennifer Kaytin Robinson, grande amica dell'attrice e di suo marito Freddie Prinze Jr..

Nel cast ci saranno anche Camila Mendes, Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers e Jonah Hauer-King.