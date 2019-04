Jennifer Lopez commenta il presunto tradimento di Alex Rodriguez: "Io so la verità"

Jennifer Lopez ha voluto commentare i gossip diffusi online negli ultimi giorni in cui si accenna a un possibile tradimento compiuto da Alex Rodriguez.

L'ex star dei New York Yankees ha chiesto alla star della musica di sposarlo un mese fa e la notizia ha spinto Jose Canseco a condividere online dei tweet in cui rivelava che l'uomo aveva avuto nuovamente una relazione con la sua ex moglie, Jessica, e un'ex coniglietta di Playboy aveva accusato l'uomo di averle inviato dei messaggi con contenuti esplicitamente sessuali.

In una nuova intervista rilasciata a The Breakfast Club, Jennifer Lopez ha ora dichiarato: "Voglio dire, non mi importa, io so quale è la verità. So chi è Alex. Lui sa chi sono io. Semplicemente siamo felici".

La popstar ha quindi ribadito: "Non lasceremo che altre persone escano fuori e parlino della nostra relazione. Io so cosa ci lega".

Jennifer ha infine ribadito il suo amore per Rodriguez: "Abbiamo molto amore, rispetto e ammirazione ed è qualcosa di così bello. Non sono inoltre mai stata con qualcuno che mi permette di essere totalmente me stessa e apprezza tutti i lati di me, ed è qualcosa che mi rende davvero felice... Mi dice 'Semplicemente vai piccola, vai'".

La cantante e attrice ha parlato anche della proposta di matrimonio avvenuta alle Bahamas: "Ne avevamo parlato un po', ma non sapevo che mi avrebbe chiesto di sposarlo quel weekend. Mi ha detto 'Semplicemente andiamocene, concediamoci un minuto, solo per noi', ed è stato così fantastico. La parte migliore è che dopo entrambi eravamo così felici. Era quasi come se si fosse sollevato un peso, come se sapessimo che eravamo destinati a stare insieme, ma fino a quando non abbiamo compiuto quel passo era sempre 'Bene, non rovinare tutto!'". I fan che sono in attesa dei dettagli delle imminenti nozze dovranno però attendere: "Ci siamo appena fidazati, e subito dopo abbiamo iniziato a lavorare e saremo impegnati fino alla fine dell'anno, quindi non so cosa accadrà. Non abbiamo ancora deciso se incastreremo il matrimonio tra le varie cose o aspetteremo".