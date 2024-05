Jennifer Lopez, star del film sci-fi Atlas, ammette: "Trovo che l'IA sia spaventosa"

Jennifer Lopez ha condiviso i suoi timori nei confronti dell'Intelligenza Artificiale , tema al centro del film Netflix intitolato Atlas, di cui è protagonista.

Il progetto diretto da Brad Peyton segue un'analista che deve affidarsi alla tecnologia per salvare la Terra da un malvagio robot.

L'opinione di J-Lo sulle nuove tecnologie

Durante la première che si è svolta a Los Angeles, Jennifer Lopez ha spiegato che è convinta Atlas compia un ottimo lavoro nel mostrare come l'uso dell'Intelligenza Artificiale possa avere delle conseguenze davvero negative.

Jennifer Lopez nel film Atlas

L'attrice e cantante ha quindi condiviso la sua esperienza, ricordando come la sua immagine sia stata utilizzata illegalmente proprio tramite l'uso dell'IA. Jennifer ha spiegato: "Ho visto pubblicità in cui si vendono prodotti di bellezza di cui non so nulla usando delle foto manipolate in cui il mio volto è ricoperto di rughe. Lo trovo davvero spaventoso. Immediatamente l'abbiamo usata per rubare i nostri volti. Quindi, sì, l'IA è realmente spaventosa".

La star ha quindi aggiunto che bisogna mantenere una mente aperta a tutte le possibilità e film come quello di cui è protagonista compiono un ottimo lavoro nel mostrare entrambi i lati della situazione.

Atlas, la recensione: tra mecha e IA, il film con J-Lo è una gradita sorpresa

Cosa racconta Atlas

Al centro della trama di Atlas c'è una brillante analista di dati con una profonda sfiducia nei confronti dell'intelligenza artificiale si unisce a una missione per catturare un robot ribelle con cui condivide un misterioso passato.

Tra gli interpreti ci sono anche Sterling K. Brown, Simu Liu, Mark Strong e Abraham Popoola.

Alla regia del lungometraggio c'è Brad Peyton (Rampage), mentre la sceneggiatura è firmata da Leo Sardarian e Aaron Eli Coleite.