Jennifer Lopez sarà la star di Atlas, un nuovo film sci-fi diretto da Brad Peyton

Jennifer Lopez sarà la protagonista del thriller sci-fi Atlas, diretto dal regista Brad Peyton.

Il progetto sarà realizzato per Netflix e la star della musica e del cinema sarà coinvolta come attrice e produttrice.

Jennifer Lopez in una scena del film 'Parker'

La sceneggiatura di Atlas sarà firmata da Aron Eli Coleite che ha modificato una bozza firmata inizialmente da Leo Sardarian.

Al centro della trama ci sarà Atlas, interpretata da Jennifer Lopez, una donna che lotta per l'umanità in un futuro in cui un'Intelligenza Artificiale-soldato ha deciso che l'unico modo per porre fine alla guerra è sterminare gli esseri umani. Atlas, per sconfiggere questo nemico inaspettato, dovrà collaborare con l'unica cosa che teme più di ogni altra cosa, un'altra Intelligenza Artificiale.

Il regista Brad Peyton ha dichiarato: "Avere la possibilità di dirigere Jennifer nel ruolo della protagonista di questo film è un sogno che si realizza e so che porterà al ruolo un'incredibile forza, profondità e autenticità che abbiamo sempre ammirato nel suo lavoro. Io e Jeff, inoltre, siamo così eccitati nel poter collaborare nuovamente con Scott, Ori e l'intero team di Netflix. Lavorare con loro è stato semplicemente fantastico e siamo fortunati nell'avere un'altra possibilità di realizzare un altro film per la piattaforma".