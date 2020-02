Jennifer Lopez, il suo selfie sexy scatena la challenge: tutte in bikini

Il selfie sexy di Jennifer Lopez ha convinto le mamme di internet a fotografarsi in bikini per la #JLoChallenge su Instagram, senza dare peso ai segni lasciati dalle gravidanze.

Un selfie in bikini di Jennifer Lopez ha involontariamente ispirato una challenge, più precisamente la #JLoChallenge, una "sfida" alla quale stanno partecipando centinaia di mamme non famose come Jennifer Lopez, ma tutte in bikini, orgogliose di un corpo non sempre perfetto.

Jennifer Lopez, che ricordiamo ha 50 anni, ha lasciato internet senza fiato quando ha pubblicato su Instagram un selfie, scattato dal suo bagno, dove indossa un bikini bianco. "Rilassata e ricaricata", si legge sotto il post di J.Lo.

Molte hanno apprezzato che Jennifer, madre di due figli, abbia mostrato il suo corpo senza imbarazzo, il post ha superato gli otto milioni di like. A quel punto è partita la sfida, un numero sempre più numeroso di mamme sta pubblicando selfie in bikini, accettando di mostrarsi così come sono.

"Grazie @jlo per aver ispirato questa foto spontanea questa mattina. La nostra vita non deve terminare quando diventiamo madri",ha scritto su Instagram @bilybean, una madre di 32 anni e tre figli, istruttrice di fitness.

"Se lo può fare lei, se posso farlo io, se possono farlo migliaia di mamme che lavorano di tutte le dimensioni, forme ed età - allora PUOI FARLO ANCHE TU!!!" Ha scritto @uvaldetxnoexcusemom che ha condiviso un selfie nel bagno mostrando la cicatrice del taglio cesareo.

"Non mi sento a mio agio a mostrarmi in costume da bagno, ma è tutto nella mia testa", ha pubblicato Katelyn Beevers, che ha scritto che dopo aver dato alla luce i suoi figli era "sfinita e demotivata" fino a quando due amiche non le hanno chiesto di partecipare ad una maratona. "All'inizio ero titubante, poi mi sono detta "perché no" - Tornare a correre mi ha aiutata a ritrovarmi e ha acceso la motivazione di cui avevo bisogno."