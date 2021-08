Jennifer Lopez: Rita De Crescenzo tenta di salire sullo yacht della popstar, ecco cosa è successo (VIDEO)

Rita De Crescenzo, ex spacciatrice napoletana ed influencer su Tik Tok, ha provato a salire sullo yacht di Jennifer Lopez, come testimonia un video che ha fatto il giro dei social.

Rita De Crescenzo, ex spacciatrice di origini napoletane ed ora influencer su Tik Tok con oltre mezzo milione di followers, come testimonia un video, ha cercato di salire sullo yacht da 110 milioni di dollari a bordo del quale Jennifer Lopez e Ben Affleck stavano trascorrendo le loro vacanze a Capri.

La donna è diventata famosa grazie ad un video che ha fatto il giro del web: dopo aver preso una multa da parte della Polizia Municipale, Rita ha deriso gli agenti caricando una canzone su Youtube. A diffondere le immagini sui social è stato il giornalista di Striscia la Notizia, Luca Abete, che ha commentato: "Ha ragione chi dice che il pianeta è seriamente a rischio, ma non per la pandemia!"

Jennifer e Ben si trovavano in costiera amalfitana e Rita ha fatto di tutto per incontrarli: l'influencer ha raggiunto lo yacht a bordo di un gommone al fine di conoscere i 'Bennifer' e una volta lì ha iniziato a parlare con un membro dell'equipaggio: "C'è Jennifer? Jennifer, c'è? Se tu parli italiano, tu ascolta me. C'è Jennifer? Non c'è? E chi ci sta qua? Sta dormendo?"

Esiste anche un secondo video pubblicato dalla De Crescenzo in cui l'influencer balla sullo yacht dopo essere riuscita, almeno apparentemente, a salire a bordo. Ma non è così: le due imbarcazioni di lusso sono molto diverse. Inoltre, sullo yahct della De Crescenzo c'è la bandiera della Nuova Zelanda, mentre su quella di Ben e Jennifer è issata la bandiera di Saint Vincent e Grenadine.