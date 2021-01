Jennifer Lopez mostra il suo lato B su Instagram, ecco la foto

Il sensazionale lato B di Jennifer Lopez è apparso ancora una volta sul suo profilo Instagram, in una foto che mostra la star in bikini sulla spiaggia, dove si sta concedendo un po' di relax dopo un anno impegnativo.

A 51 anni Jennifer Lopez è ancora stupenda, con un fisico da paura sexy e tonico, ancora più bella di quando aveva 20 anni, come dimostra quest'ultima immagine che la cantante ha condiviso su Instagram. Nella foto, J.Lo sfoggia un minuscolo bikini scintillante del brand TRIANGL insieme a un cappello a secchiello Dior stampato con il logo.

Per Jennifer Lopez la forma fisica è sempre stata fondamentale, come ha sempre mostrato ai suoi fan tramite i suoi profili social condividendo diversi contenuti riferiti ai suoi allenamenti. Per lei il tempo sembra essersi fermato, ma è solo merito dei suoi costanti sforzi e la grande cura che ha di sé stessa: almeno 8 ore di sonno al giorno, dieta sana ed equilibrata, poco sole e niente alcolici, fumo o caffeina. La star, inoltre, ha da poco lanciato una linea di prodotti di bellezza, per la cura del corpo chiamata J.Lo Beauty, di cui lei si dimostra un'ottima testimonial.

Dopo la fantastica esibizione a Times Square di Capodanno, J.Lo ha deciso di concedersi un po' di relax al mare, con la sua stupenda famiglia allargata.