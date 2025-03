Jennifer Lopez: la reunion con una co-star di Selena nella nuova commedia romantica Office Romance

La popstar ritroverà uno degli attori con cui recitò nel film biografico incentrato sulla vita della cantante, in un nuovo progetto per Netflix.

Jennifer Lopez ha annunciato che lavorerà ancora con Edward James Olmos nella nuova commedia romantica di Netflix dal titolo Office Romance. I due recitarono insieme nel biopic Selena.

Nel film del 1997, Jennifer Lopez interpretava l'omonima protagonista icona della musica latina e scomparsa a soli 23 anni mentre Olmos ricopriva il ruolo del padre sullo schermo.

Il post di Jennifer Lopez sul nuovo lavoro con la co-star di Selena

"Da Selena ad oggi, questo viaggio si è chiuso in un cerchio perfetto..." esordisce Lopez nel suo carosello Instagram "Siamo entusiasti di dare il benvenuto al mitico Edward James Olmos in Office Romance!".

Il post condiviso da Jennifer Lopez insieme a Netflix Latinoamérica e Netflix in Spanglish, mostra una serie di foto di ieri ed oggi che ritraggono Lopez e Olmos abbracciati, prima in Selena e poi in Office Romance.

Il film biografico sulla cantante texana Selena

Jennifer Lopez ottenne il suo primo grande successo cinematografico grazie al film biografico Selena, sulla vita e la carriera di Selena Quintanilla-Pérez, assassinata a soli 23 anni.

La star texana fu uccisa a colpi di pistola nel marzo del 1995 da Yolanda Saldívar, fondatrice del fan club della cantante e responsabile delle sue boutique di moda.

Jennifer Lopez in una scena di Selena

Proprio ieri, a Saldívar è stata negata la libertà condizionata. L'omicida, in carcere da trent'anni, uccise Selena dopo un diverbio in seguito al licenziamento della donna, che aveva dirottato dei fondi dalle attività della cantante. Nel film del 1997 di Gregory Nava recitarono anche Constance Marie, Jon Seda e Lupe Ontiveros. Grazie alla sua performance nel film, Jennifer Lopez venne candidata al Golden Globe per la miglior attrice in un film commedia o musicale.