Jennifer Lopez star del film The Cipher prodotto per Netflix

Jennifer Lopez sarà la protagonista del film tratto dal romanzo The Cipher, progetto che verrà prodotto per Netflix. L'attrice sarà inoltre coinvolta come produttrice esecutiva dell'adattamento dell'opera scritta da Isabella Maldonado.

Nel progetto Jennifer Lopez avrà la parte dell'agente dell'FBI Nina Guerrera che si ritrova alle prese con il caso di un serial killer che condivide online codici complessi ed enigmi. In The Cipher i codici corrispondono a omicidi recenti e sono stati condivisi per coinvolgerla in una sfida a distanza.

Netflix ha ottenuto i diritti del libro e nel team della produzione ci saranno la star della musica, Elaine Goldsmith-Thomas e Benny Medina.

Jennifer Lopez sarà protagonista nei prossimi mesi dei film Marry Me prodotto per Universal Pictures che racconterà la storia di una popstar che sposa un fan durante un concerto; The Godmother in cui sarà la narcotrafficante Griselda Blanco; e Shotgun Wedding che la vedrà protagonista accanto ad Armie Hammer.