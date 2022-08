Jennifer Lopez e Ben Affleck nessuna crisi: solo baci e carezze

Solo baci e carezze tra Jennifer Lopez e Ben Affleck: la coppia non mostra nessuno dei segnali di crisi che gli erano stati attribuiti, colpa di un articolo male interpretato. I paparazzi hanno colto i Bennifer per strada mentre si scambiano tenerezze.

I fan di Jennifer Lopez e Ben Affleck possono dormire sonni tranquilli, nessun segno di crisi tra la coppia sposatasi poche settimane fa a Las Vegas. I fotografi hanno pizzicato gli sposini a Santa Monaca, i due avevano appena fatto colazione con i rispettivi figli, due per parte, nati dalle precedenti relazioni. I Bennifer si sono generosamente lasciati riprendere mentre si scambiavano baci e carezze.

Pochi giorni fa si era parlato di crisi dei neo-sposi, tutta colpa di un articolo di Hollywood Life che aveva scritto "la coppia è assolutamente d'accordo sul passare del tempo separati". La separazione, però era dovuta a motivi riconducibili alle attività dell'attore, Ben infatti era tornato negli States per motivi lavorativi, JLo, invece, era rimasta in Europa a godersi gli ultimi scampoli di vacanza.

Jennifer Lopez e Ben Affleck in questi giorni avrebbero scelto anche il loro nido d'amore, una magnifica villa dalle parti di Beverly Hills, del valore di circa 60milioni, di proprietà di James Packer, il magnate australiano ex fidanzato di Mariah Carey. TMZ scrive che la villa non è in vendita, i Bennifer, quindi, starebbero trattando sul fitto dell'immobile.