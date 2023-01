Jennifer Lopez sulle difficoltà nel far combaciare vita familiare e carriera: "A volte soffro in silenzio"

Jennifer Lopez, durante un'intervista diffusa da People, ha rivelato che spesso è difficile per lei mantenere in equilibro la sua vita personale e il suo lavoro.

Far combaciare la vita familiare e la carriera è una sfida estremamente difficile per Jennifer Lopez: durante la premiere del suo nuovo film, Un matrimonio esplosivo, l'attrice candidata ai Grammy, madre di due figli e matrigna di tre, ha rivelato che la sua vita può essere una "lotta" a volte e che anche lei è piena di "dubbi" e "insicurezze".

"Come posso dirlo? Faccio del mio meglio per quanto posso", ha spiegato la Lopez, 53 anni, durante un'intervista pubblicata da People. "Non sono una che tende a condividere la propria angoscia. Non mi sembra che questa sia la mia vita come artista. Mostro sempre il mio lato migliore. Ma sono un essere umano come tutti gli altri, e a volte soffro in silenzio."

"Ho un album in uscita e ci ho pensato molto, tipo, quali parti di me stessa ho intenzione di condividere con il mio pubblico? E cosa significa essere un'artista ed essere autentica. E mi sento come se ci fossero alcune cose che devono essere dette e condivise perché penso che le persone credano erroneamente che sia tutto semplice per me", ha continuato la star.

"Ma la verità è che sono proprio come chiunque altro, sono come le altre persone in tutto e per tutto. A volte faccio fatica a fare il mio dovere, a volte mi chiedo se sto facendo bene a fare una cosa o meno, a volte dubito di me stessa e a volte sono insicura", ha concluso Jennifer Lopez.