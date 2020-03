Jennifer Lopez, che delusione per l'Oscar mancato: "Ci sono rimasta male"

Jennifer Lopez commenta la mancata nomination agli Oscar 2020 per Le ragazze di Wall Street - Business Is Business e la delusione dopo l'hype costruito dai media.

Jennifer Lopez alla fine ha rilasciato il suo commento sulla sua mancata nomination agli Oscar 2020, prevedibilmente, si è detta un po' delusa per essere arrivata quasi ad un soffio dalla statuetta con il suo ruolo nel film Le ragazze di Wall Street - Business Is Business.

Intervistata da Oprah Winfrey, Jennifer Lopez ha spiegato che alla delusione si è aggiunto uno strano sentimento, come se allo stesso tempo avesse "deluso un po' tutti" per una nomination che sulla carta sembrava certa, e poi non è arrivata.

"Ci sono rimasta un po' male, perché erano usciti tanti articoli, ho ricevuto tante buone recensioni - più di quante ne abbia ricevute nella mia carriera - e tutti dicevano "Sarà candidata agli Oscar, vedrete che succederà, se non le danno una nomination siete pazzi" Insomma, leggevo tutti questi articoli e pensavo: "Oh mio Dio, potrebbe succedere davvero? Poi non è successo e... ahia, è stata un po' una delusione."

Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business: Jennifer Lopez durante una scena

Come se non bastasse, nonostante Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business abbia corso un'ottima Oscar Race, ricevuto numerosi riconoscimenti (oltre alle recensioni positive di cui parla J.Lo), il film di Lorene Scafaria alla fine è stato totalmente escluso dagli Oscar 2020. Le ragazze di Wall Street (il cui titolo originale è Hustlers) è un film tratto da una storia vera in cui Jennifer Lopez e le sue co-protagoniste, interpretano un gruppo di spogliarelliste che trova il modo di truffare clienti molto facoltosi. Per Jennifer un'occasione per mettere in mostra la sua sensualità e il suo talento.

Archiviata la delusione per gli Oscar 2020, Jennifer Lopez si è rifatta con una pirotecnica performance al Super Bowl accanto a Shakira, mentre sul fronte cinematografico si prepara ad un ruolo nella commedia Marry Me, accanto ad Owen Wilson e Sarah Silverman.