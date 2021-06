Jennifer Lopez e Ben Affleck: lei è pronta a trasferirsi da lui a Los Angeles?

Secondo una fonte anonima Jennifer Lopez, dopo aver annullato il fidanzamento con Alex Rodriguez in aprile, ha appena riacceso la sua storia d'amore con Ben Affleck e sembra che abbia deciso di dare ufficialmente inizio al prossimo capitolo della sua vita trasferendosi a Los Angeles.

J.Lo sta abbandonando la sua lussuosa casa a Miami, dove lei e il vincitore dell'Oscar si sono recentemente goduti un weekend di vacanza, per dirigersi verso la Città degli Angeli con i suoi gemelli Emme e Maximilian, 13 anni, nati durante il matrimonio con Marc Anthony.

Sebbene non sia chiaro quando la star si trasferirà nella West Coast, l'insider spiega che la Lopez ha intenzione di fare della California la sua nuova casa: "Vivrà tra Los Angeles e gli Hamptons per tutta l'estate, ma L.A. sarà la sua base per molto tempo, sta perfino cercando delle scuole per i suoi figli in autunno".

Come ha affermato la fonte: "Jennifer è entusiasta di questo nuovo inizio e ha intenzione di portare avanti le cose con Ben. Durante una cena a West Hollywood sembravano entrambi molto felici, lui non si vergognava e la abbracciava spesso e anche lei continuava ad appoggiarsi a Ben".

Un'altra fonte vicina alla fondatrice di JLo Beauty aveva precedentemente detto a E! News che "Jennifer Lopez è molto innamorata di Ben Affleck. Lui la vizia con l'amore ed è molto spiritoso e affascinante. È un vero uomo e lei lo trova attraente e forte. Jen desidera una relazione a lungo termine e vede il suo futuro con lui".