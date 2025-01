Jennifer Lopez e Ben Affleck formalizzano la fine del loro matrimonio: i dettagli del divorzio

I due ex coniugi hanno concluso l'iter per la definizione dei termini del loro addio.

Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno ufficialmente decretato il loro divorzio, in base a quanto riportano i documenti del tribunale resi noti da People. A quasi venti settimane dalla richiesta di J.Lo di sciogliere l'unione, ora è arrivata l'ufficialità.

Le due star avevano avuto una relazione nei primi anni 2000 ed erano tornati insieme nel 2021, per poi sposarsi a Las Vegas nel luglio 2022, prima di celebrare le nozze con parenti e amici in Georgia un mese dopo.

La richiesta di divorzio di Jennifer Lopez

Il 20 agosto 2024, esattamente due anni dopo il matrimonio, la popstar ha presentato richiesta di divorzio, citando 'differenze inconciliabili' alla base della rottura e indicando nel 26 aprile precedente la data di separazione.

Jennifer Lopez in This Is Me... Now: A Love Story

Nei documenti presentati alla Corte Superiore della Contea di Los Angeles, si legge che J.Lo ha scelto di non avvalersi del supporto di un avvocato, non ha chiesto il mantenimento per nessuna delle due parti e avanzato la richiesta di una divisione delle spese legali. La natura esatta dei beni in comune sarebbe stat sconosciuta e determinata in seguito.

La nuova vita da single di Jennifer Lopez

Dopo la separazione, Jennifer Lopez ha voluto tornare al suo nome originale, Jennifer Lynn Lopez, e ha mostrato sollievo dopo l'addio all'ex marito, come confermato da una fonte vicina all'attrice e cantante.

"Sta bene ed è molto concentrata, dà il massimo quando ha progetti di lavoro. Sta facendo esattamente ciò che vuole e la rende felice" ha dichiarato la fonte ai giornali.