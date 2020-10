Jennifer Lopez e Armie Hammer star della commedia Shotgun Wedding

Jennifer Lopez e Armie Hammer saranno i protagonisti della commedia a sfumature action intitolata Shotgun Wedding.

Il progetto sarà realizzato grazie alla collaborazione tra Mandeville Films e Lionsgate ed è stato scritto da Mark Hammer e Liz Meriwether.

Shotgun Wedding sarà diretto da Jason Moore (Pitch Perfect) e racconterà la storia di Darcy, ruolo affidato a Jennifer Lopez, e Tom, parte assegnata ad Armie Hammer, che riuniscono i membri adorabili, ma dalle idee molto diverse, delle rispettive famiglie per andare a celebrare il proprio matrimonio in una destinazione da sogno. La coppia inizia però ad avere dei dubbi e improvvisamente tutti devono inoltre iniziare a lottare per la propria sopravvivenza, dopo essere stati presi in ostaggio. Darcy e Tom devono quindi salvare le persone amate, cercando di evitare di uccidersi.

Erin Westerman, presidente della produzione di Lionsgate, ha dichiarato: "L'irresistibile magnetismo di Jennifer e Armie, separatamente e insieme, li rendono la coppia perfetta per questa commedia action. Sono entrambi incredibilmente divertenti e possono inoltre girare le scene d'azione, ma quello che distingue questo film è il modo in cui il loro feeling contagioso domina lo schermo. Non riuscirete a distogliere lo sguardo da loro".

Le riprese del progetto dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2021. Armie Hammer è stato recentemente protagonista di Rebecca, film distribuito da Netflix di cui è star accanto all'attrice Lily James.