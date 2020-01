Jennifer Lopez ammette: "Ero tentata di fare la spogliarellista prima di diventare famosa"

Jennifer Lopez ha ammesso che se la sua carriera non fosse decollata avrebbe potuto intraprendere la carriera di spogliarellista come Ramona, il personaggio da lei interpretato in Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business e per il quale ha ricevuto una nomination ai Golden Globe 2020, che saranno assegnati stanotte.

Oltre ad essere una popstar di successo Jennifer Lopez è una delle attrici più poliedriche e apprezzate di Hollywood, ma c'è stato un momento in cui la sua carriera non decollava e aveva pensato di mollare tutto e darsi allo striptease. "L'ho fatto", ammette in un'intervista "C'è stato un momento della mia vita in cui le mie amiche, che erano anche ballerine, mi raccontavano di guadagnare migliaia di dollari nei club del New Jersey". La tentazione era forte ed erano periodi difficili per J.Lo: "mi dicevano 'Non c'è bisogno di mettersi in topless'" "Sembrava terribilmente bello quando ero al verde e mangiavo pizza ogni giorno, ma non l'ho mai fatto".

Le ragazze di Wall Street: Jennifer Lopez in una scena

Jennifer ha preferito proseguire testardamente il suo sogno e alla fine ha avuto ragione, nel 1991 ha ottenuto un ruolo In Living Color, la serie televisiva di sketch statunitense della Fox, e nel 1997 il ruolo di protagonista in Selena di Gregory Nava. Oggi la Lopez è una delle più grandi star del mondo e con Shakira sarà la protagonista dell'halftime show del prossimo Super Bowl.

Jennifer Lopez ha rivelato che all'inizio non era sicura di accettare il ruolo di Ramona in Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business, uno dei titoli che mostra alcune tra le scene più hot nei film del 2019 e per il quale è candidata come miglior attrice non protagonista ai Golden Globe di stasera, "Ero un po' nervosa perchè non avevo mai interpretato un personaggio così oscuro e complicato", ha spiegato.