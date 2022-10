Jennifer Lawrence scherza: "Non recito più nei franchise perché troppo vecchia e fragile"

L'attrice Jennifer Lawrence, al festival di Londra, ha parlato della sua carriera e del motivo per cui non recita più nei franchise cinematografici.

Jennifer Lawrence, mentre era ospite del BFI London Film Festival, ha rivelato che non vede nel suo futuro nuovi franchise cinematografici.

L'attrice ha avuto modo di parlare della sua carriera dopo aver presentato il film Causeway, di cui è protagonista e produttrice.

L'attrice premio Oscar ha ripercorso la sua carriera, spiegando in particolare perché è stata felice di recitare in un progetto come quello della veterana di guerra alle prese con ferite fisiche e mentali. Jennifer Lawrence ha dichiarato: "Trovo sia stato fortuito il fatto di avere il primo film della mia casa di produzione sia un progetto indipendente, è dove ho avuto le mie radici ed è a quel genere che posso attribuire la mia intera carriera".

La star ha inoltre raccontato come dopo la vittoria dell'Oscar nel 2012 abbia perso un po' il controllo, mentre stava uscendo nelle sale anche Hunger Games: "Ogni decisione sembrava una grande decisione di gruppo perché non avevo idea di cosa fa una grande star del cinema o cosa dovrebbe fare Katniss Everdeen dopo tutto questo... Quando ora ci rifletto penso che quegli anni siano stati semplicemente all'insegna della perdita del controllo e poi di una reazione per riprenderlo. Sono così felice che eventualmente, finalmente, alla fine dei miei venti anni si sia fermata e ho compiuto alcuni importanti cambiamenti, e ho riavuto indietro la voce nella mia testa. Ora mi sembra qualcosa di personale per la prima volta dopo molto tempo".

Jennifer ha poi escluso, scoppiando a ridere, un suo possibile ritorno nei franchise cinematografici come X-Men o Hunger Games: "I franchise sono così divertenti. Non potrei mai realizzare un film di quel tipo ora perché sono troppo vecchia e fragile".

La star, dopo Mother! e Don't Look Up, ha parlato del suo coinvolgimento in progetti che promuovono una maggiore attenzione per l'ambiente: "Quando lo stai facendo sembra così terapeutico perché penso 'Come è possibile che questo non abbia significato, cambi o ispiri qualcosa?'. E poi esce e tutti, in un certo senso, buttano via i propri popcorn e se ne vanno via a bordo della propria Ford F-150s. Onestamente, la verità è che non c'è molto che possiamo fare personalmente per aiutare il cambiamento climatico. Non ha molti effetti sul nostro governo".