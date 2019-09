Jennifer Lawrence, la sua lista di nozze è su Amazon ed è pubblica!

Jennifer Lawrence ha condiviso la sua lista di nozze tramite Amazon, una scelta apparentemente curiosa, che in realtà veicola un'iniziativa a favore dell'ambiente.

La giovane attrice ha finalmente trovato il vero amore, visto che sta per sposarsi con il gallerista Cooke Maroney, con il quale ha annunciato il loro fidanzamento lo scorso febbraio. In collaborazione con Amazon, Jennifer Lawrence ha deciso di condividere con i suoi fan una parte della sua fantastica lista di nozze su Amazon: "Pianificare un matrimonio è così eccitante, ma può essere travolgente. Per chiunque abbia bisogno di un po' di ispirazione, ho pensato che sarebbe stato divertente collaborare con Amazon per condividere alcuni dei miei articoli preferiti. È così facile e puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto."

Vi piacerebbe prendere ispirazione dalla star di Hollywood? Di certo non si può aspirare a una cerimonia da favola come siamo certi sarà il suo matrimonio, ma con questa lista chiunque può aspirare ad avere dei regali hollywoodiani come quelli che riceverà Jennifer Lawrence.

Tramite la selezione pubblicata su Amazon, a sostegno della Foresta Amazzonica, devastata dai tremendi incendi di alcune settimane fa, Jennifer Lawrence infatti vuole cercare di ispirare i suoi fan aiutando anche il nostro Pianeta, da brava ambientalista qual è. Soprattutto, cerca di aiutare chi come lei si trova a dover organizzare le proprie nozze. Dagli oggetti selezionati si capiscono molto i suoi gusti in fatto di arredamento e oggettistica per la casa, una selezione elegante e raffinata ma anche utile.

L'attrice ha deciso di dividere le sue scelte in sezioni tematiche, dando anche consigli a chi vorrà usufruire della sua lista. Gli oggetti sono divisi per categoria, ad esempio cose utili per la cucina, per chi viaggia e per gli happy hour con gli amici: "Amo invitare le persone a casa mia. Se si tratta di pochi amici o di una grande cena, ecco alcune cose essenziali per essere certi di dare ai vostri ospiti tutto quello che serve"

Cosa aspettate? Consultate anche voi la lista di nozze di Jennifer Lawrence e lasciatevi ispirare per il vostro matrimonio!