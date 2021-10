Jennifer Lawrence, incinta, con Amy Schumer, alla manifestazione a favore dell'aborto (FOTO)

Una Jennifer Lawrence incinta e la sua amica Amy Schumer erano presenti alla manifestazione a favore dell'aborto che si è tenuta a Washington lo scorso sabato. La comica statunitense ha scelto Instagram per postare una foto in cui compare assieme alla vincitrice dell'Oscar: sebbene le due stiano vivendo capitoli molto diversi della loro vita sono comunque unite sia come amiche che come attiviste.

Jennifer e Amy ci tenevano ad essere presenti al fine di manifestare il loro sostegno nei confronti del Rally for Abortion Justice. Nella didascalia della foto, divenuta virale, l'attrice comica ha scritto: "Io non ho un utero e lei è incinta, ma siamo qui comunque @womensmarch @plannedparenthood #rallyforabortionjustice".

Vestita con una tuta e un berretto blu, la Schumer reggeva un cartello con su scritto: "L'aborto è essenziale", mentre la Lawrence, il cui pancione era evidente sotto il suo vestito a scacchi, teneva in mano un cartello che diceva: "Le donne non possono essere libere se non controllano il proprio corpo".

La Schumer è stata recentemente operata e il suo utero è stato finalmente rimosso dopo aver affrontato anni di dolore a causa di quello che i suoi medici hanno definito come un'estesa endometriosi, una condizione in cui il tessuto che di solito riveste l'utero cresce al di fuori di esso. Una settimana dopo il suo intervento chirurgico, la star di Trainwreck ha condiviso un aggiornamento relativo al suo processo di guarigione: "Il dolore che ho provato per tutta la vita è stato spiegato e tolto dal mio corpo. Sono una persona diversa, scoppio di gioia."