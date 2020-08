Jennifer Lawrence è la "figlia preferita" tra le Kardashian, parola di Kris Jenner

Kris Jenner, madre delle Kardashian e imprenditrice, ha augurato un felice compleanno a Jennifer Lawrence, con un augurio davvero speciale, chiamandola figlia preferita (del giorno) con buona pace delle vere figlie biologiche.

La vincitrice del premio Oscar ha compiuto 30 anni da poco e Kris Jenner ha voluto omaggiarla con degli auguri speciali. La madre delle Kardashian, infatti, sa benissimo che Jennifer Lawrence è una grande fan del suo show televisivo, al punto che l'attrice aveva detto che il suo guilty pleasure preferito era proprio Al passo con i Kardashian, la serie tv che raccontava le favolose vite di Kim Kardashian & co.

La Lawrence è talmente affezionata alla serie serie che seguiva le puntate anche nelle pause delle riprese dei suoi film. Inoltre, in un'intervista al "Watch What Happens Live", quando le è stato chiesto di mettere in fila in ordine di preferenza le Kardashian che più amava, aveva messo in cima alla lista la madre Kris. A seguire Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie.

Per questo Kris Jenner non ha potuto fare a meno di pubblicare una serie di scatti con l'attrice nelle stories di Instagram: "Sei la fidanzata, la moglie e la mia figlia preferita più incredibile oggi"

Tra queste foto, c'è quella che riprende la notte in cui Jennifer Lawrence e Kris Jenner si sono incontrate, quando si sono buttate a letto insieme e hanno scattato una foto "appassionata", come se fossero state colte sul "fatto".

In questo post, invece, la Jenner scherza, facendo gli auguri alla Lawrence in un modo più "forte", scrivendo: " Tanti auguri, piccola stronza"