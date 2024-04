Jennifer Garner ricorda il padre scomparso:'Eravamo accanto a lui cantando Amazing Grace'

Jennifer Garner piange la scomparsa del padre William John Garner, un ex ingegnere chimico dell'Union Carbide in Texas. L'attrice ha condiviso con i fan il proprio lutto, raccontando gli ultimi istanti trascorsi con il genitore.

"Mio padre se n'è andato pacificamente sabato pomeriggio. Eravamo con lui, cantando Amazing Grace mentre ci lasciava (lo abbiamo accompagnato serenamente o lo abbiamo spaventato? Domanda valida). Anche se non c'è tragedia nella morte di un uomo di 85 anni che ha vissuto una vita sana e meravigliosa, so che il dolore è inevitabile e ci attende in angoli inaspettati".

Ringraziamenti e ricordi

L'attrice ne ha approfittato anche per ringraziare l'equipe medica che si è presa cura del padre:"La vostra cura ha prolungato la vita di papà, e gli ha dato il tempo di trovarsi nei suoi posti preferiti, circondato dalle figlie e dai nipoti, tifando per i suoi amati Aggies, guidando una barca, e soprattutto accanto alla moglie da 59 anni, la nostra mamma".

Jennifer Garner in un'immagine del film Appuntamento con l'amore

Jennifer Garner è la seconda di tre figlie, nate dall'unione di Patricia Ann, un'insegnante di inglese originaria dell'Oklahoma e William John Garner:"C'è così tanto da dire su mio padre - io e le mie sorelle (Susannah Garner e Melissa Garner) non finiremo mai di parlare di quanto fosse meraviglioso, quindi abbiate pazienza con noi ma per oggi esprimo la mia gratitudine, attraverso questi ricordi, per l'uomo gentile e brillante, padre e nonno che era, così come per l'amorevole eredità che ha lasciato".