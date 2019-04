Jennifer Garner, Natalie Portman e Jessica Chastain con Time's Up per la parità di compensi

Jennifer Garner, Natalie Portman e Jessica Chastain hanno manifestato con Time's Up per la parità di compensi nel calcio americano, dominato dal team femminile.

Jennifer Garner, Natalie Portman e Jessica Chastain hanno manifestato insieme alle giocatrici di calcio femminile in supporto al movimento Time's Up per la parità di compensi. Ad affiancare le tre attrici anche le colleghe Uzo Aduba ed Eva Longoria per il Time's Up Pay Up movement at the U.S. Women's National Team Players Event che si è tenuto domenica al Banc of California Stadium di Los Angeles.

Il gruppo di attrici ha mostrato il proprio supporto alle calciatrici manifestando affinché ottengano un trattamento economico pari a quelli dei colleghi maschi, cosa che al momento non avviene.

Il calcio femminile americano è salito in vetta alla graduatoria mondiale e supera in vittorie quello maschile, ma nonostante i milioni di dollari incassati dalla U.S. Soccer Federation, le donne sono ancora pagate meno degli uomini.

"Quindi il team americano femminile è il migliore del mondo e gli uomini vengono pagati ancora di più? #TimesUpPayUp" ha scritto Jessica Chastain sulle Instagram stories.

In March, 28 @USWNT players filed a gender discrimination lawsuit demanding equal pay. Today, women from across industries are banding together to say #TIMESUP on the gender pay gap - from the soccer field to every workplace. pic.twitter.com/B4l6VFugX4 — TIME'S UP (@TIMESUPNOW) April 8, 2019

Uzo Aduba, Jennifer Garner, Eva Longoria, Natalie Portman and Jessica Chastain at U.S Soccer game today! #TimesUp pic.twitter.com/YC7gfogwgf — best of jessica chastain (@bestofchastains) April 8, 2019

Jennifer Garner, Natalie Portman & More Support Time's Up With US Women's Soccer pic.twitter.com/WKjxZZLgDW — natalie portman (@nattyfanstar) April 9, 2019

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!