Jennifer Garner:'Ecco le frasi che ho difficoltà a non dire da genitore'

Jennifer Garner tornerà nel ruolo di Elektra nel prossimo Deadpool & Wolverine al fianco di Ryan Reynolds e Hugh Jackman, e ha rilasciato un'intervista al magazine People nella quale ha parlato anche dei propri figli, Violet, Seraphina e Samuel, con i quali festeggerà il suo 52° compleanno.

"Sono davvero molto equilibrati adesso. Li sto osservando in questa nuova fase della vita in cui stanno capendo chi saranno e cosa studieranno. E sono così interessata a loro. Tutto il tempo, sono interessata a tutto ciò che li riguarda".

Di generazione in generazione

Jennifer Garner ha avuto i tre figli dall'unione con l'ex marito Ben Affleck, e ospite in uno show ha parlato della figlia Violet che tra pochi giorni festeggerà 18 anni:"Tra tre giorni la mia primogenita compirà 18 anni. Sì, è emozionante. Posso percepire lo stress, anche se l'emozione e lo stress vanno di pari passo. Ma lei se la sta cavando alla grande, ed è totalmente responsabile. Non devo chiedere 'Stai facendo questo, stai facendo quello?'. È una persona intraprendente. E sono solo orgogliosa di lei, qualunque cosa succeda. Da genitore, ho difficoltà a non dire 'Questo è quello che vedo in te' e 'Penso che tu dovresti'. Devo davvero trattenermi".

Nel 2023, Jennifer Garner ha partecipato da protagonista al film Family Switch di McG, al fianco di Ed Helms ed Emma Myers.