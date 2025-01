Jennifer Coolidge e Bill Murray sono coinvolti nel mondo del crimine nel trailer di Riff Raff

Jennifer Coolidge e Bill Murray sono due dei protagonisti della commedia Riff Raff, di cui online è stato condiviso il trailer.

Nel video condiviso online si possono vedere alcune scene in anteprime del film, caratterizzato da un umorismo dark, che debutterà nelle sale americane il 28 febbraio.

Cosa racconterà Riff Raff

L'apprezzato regista Dito Montiel ha diretto il film Riff Raff, scritto da John Pollono.

Al centro della trama della commedia dark c'è Vincent, personaggio interpretato da Ed Harris, un ex criminale che sogna di avere una vita normale e trascorrere le sue giornate in pace. Insieme alla moglie Sandy (Gabrielle Union) ha formato una famiglia amorevole e sta trascorrendo, insieme al loro figlio DJ (Miles J. Harvey) che sta per andare all'università, le vacanze invernali in montagna.

Dito Montiel, da Riff Raff a Guida per riconoscere i tuoi santi: "La libertà? Tutto dipende dai nostri sogni"

Ben presto, tuttavia, scoppia il caos quando Rocco (Lewis Pullman), il figlio rinnegato di Vincent, entra in scena con la fidanzata Marina (Emanuela Postacchini) e l'ex moglie del padre, Ruth (Jennifer Coolidge). I tre rivelano inoltre che i gangsters Leftie (Bill Murray) e Lonnie (Pete Davidson) stanno per arrivare con l'intenzione di vendicarsi.

Il cast del lungometraggio comprende anche Michael Angelo Corvino.

Ecco il trailer del film:

Gli impegni del cast

Il cast di Riff Raff è davvero stellare e gli attori, negli ultimi mesi, sono stati impegnati in numerosi progetti in arrivo sugli schermi. Bill Murray è recentemente stato uno dei protagonisti di The Friend, mentre Ed Harris ha recitato in Love Lies Bleeding. Pullman, prossimamente, farà parte del cast di Thunderbolts, mentre Jennifer Coolidge è stata la protagonista di The White Lotus, uscendo di scena definitivamente nella seconda stagione della serie antologica che sta per tornare con un terzo capitolo.