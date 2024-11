Torino 2024: il programma completo, Rosario Dawson, Vince Vaughn e Ron Howard tra le star in arrivo

Annunciato il programma della 42° edizione del Torino Film Festival, edizione rinnovata grazie alla presenza del nuovo direttore artistico Giulio Base che si è assicurato una parata di stelle di Hollywood. Oltre ai preannunciati Matthew Broderick e Sharon Stone, anche Rosario Dawson, Vince Vaughn, Alec Baldwin e il nostro Giancarlo Giannini interverranno per introdurre omaggi al cinema del passato e per ricevere il premio alla carriera torinese, la Stella della Mole. Presente anche il regista Ron Howard, che introdurrà _Eden, sua ultima fatica che inaugurerà il festival.

Già annunciati i film di apertura e chiusura: a inaugurare il festival sarà, per l'appunto, l'atteso Eden di Ron Howard, thriller che vanta un supercast del calibro di Jude Law, Ana De Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl e Sydney Sweeney, mentre chiuderà Waltzing With Brando, biopic sul divo de Il Padrino interpretato da Billy Zane, anche lui presente a Torino. Punto forte del festival sarà, naturalmente, la ricchissima retrospettiva dedicata a Brando che riporrà le sue opere più celebri, da Fronte del porto a Viva Zapata!.

Il regista Ron Howard

Il concorso e il fuori concorso

La 42esima edizione del Torino Film Festival si svolgerà dal 22 novembre al 30 novembre 2024. Due le sezioni competitive, quella dedicata ai lungometraggi e quella ai documentari. In un'annata che vede il numero delle registe superare gli uomini, la presidente di giuria Margaret Mazzantini e i suoi giurati si troveranno a dover scegliere tra sedici titoli, tra cui due film italiani: Europa Centrale di Gianluca Minucci, pellicola a sfondo politico ambientata nel corso del viaggio in treno di una coppia di comunisti a cui è stata affidata dal Comintern un'importante missione nell'aprile del 1940, e N-Ego di Eleonora Danco, pellicola sperimentale e introspettiva. Nel concorso si segnala, inoltre, la presenza dell'americano Ponyboi, con Dylan O'Brien e il transessuale River Gallo.

Jude Law commenta il suo nudo full-frontal in Eden di Ron Howard

La locandina di Nightbitch, con Amy Adams

Nel Fuori Concorso spiccano Nightbitch, discusso thriller con Amy Adams che racconta la storia di una donna insoddisfatta che, di notte, si trasforma in cane e il provocatorio Les Barbares, titolo provocatorio diretto dall'attrice francese Julie Delphy che offre uno sguardo inedito su immigrazione e razzismo, ma anche il documentario di Pupi Avanti sul filosofo Benedetto Croce, Un Natale a Casa Croce, e Il corpo di Vincenzo Alfieri, noir che vede protagonisti Giuseppe Battiston e Claudia Gerini.

Dito Montiel torna alla regia con Riff Raff, crime comedy che vede Ed Harris nei panni di un ex criminale che cerca di rifarsi una vita onesta (e serena), ma la sua quiete è turbata dall'arrivo dell'ex moglie e del figlio con tanto di fidanzata i quali gli annunciano che i suoi vecchi nemici lo stanno cercando. In programma anche il dramma The Summer Book, con la diva Glenn Close, e Paradis Paris di Marjane Satrapi, interpretato da Monica Bellucci.