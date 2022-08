Jennifer Connelly affianca Joel Edgerton nella serie sci-fi Apple TV+ Dark Matter

Jennifer Connelly farà il suo ingresso nel multiverso grazie alla serie Apple TV+ Dark Matter, dove affiancherà il collega Joel Edgerton. La serie è tratta dal bestseller omonimo di Blake Crouch, che fungerà da showrunner e sceneggiatore. Edgerton e Connelly saranno produttori esecutivi della serie prodotta per AppleTV+ da Sony Pictures Television.

Il premio Oscar Jennifer Connelly interpreterà Daniela, la moglie del fisico Jason Dessen (Egerton) nella serie in nove episodi che arriva dopo il successo travolgente di Top Gun: Maverick, dove l'attrice affianca Tom Cruise.

Dark Matter seguirà Jason Dessen, un fisico, professore e padre di famiglia che, mentre torna a casa a piedi per le strade di Chicago una notte, viene rapito in una versione alternativa della sua vita. La meraviglia si trasforma rapidamente in un incubo quando cerca di tornare alla sua realtà in mezzo al multiverso di vite che avrebbe potuto vivere. In questo labirinto di realtà sconvolgenti, intraprende un viaggio straziante per tornare dalla sua vera famiglia e salvarla dal nemico più terrificante e imbattibile che si possa immaginare: se stesso.

Prossimamente Jennifer Connelly sarà la protagonista della dark comedy di Alice Englert Bad Behaviour, dove interpreterà un'ex attrice bambina che cerca l'illuminazione in un ritiro spirituale guidato dal guru Elon (Ben Whishaw) mentre naviga anche nella relazione turbolenta con la figlia stuntman, Dylan.