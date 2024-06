Top Gun: Maverick, Jennifer Connelly svela la scena che Tom Cruise ha voluto cambiare perché "troppo noiosa"

Tom Cruise è il re dell'intrattenimento sul grande schermo e non tollera scene che possano risultare noiose per il pubblico. A raccontare un aneddoto che conferma questo lato della star di Hollywood è Jennifer Connelly, co-protagonista nel sequel Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski, in cui interpreta l'ex fidanzata di Pete 'Maverick' Mitchell. L'attrice ha dichiarato che Cruise ha deciso di modificare una scena del film giudicandola troppo noiosa.

Nel sequel di Kosinski, di fatto Connelly sostituisce Kelly McGillis, interesse amoroso di Maverick nel primo film di Tony Scott degli anni '80 e non rientrata nel cast di un seguito molto atteso, in cui il giovane e spericolato aviatore della Marina si è trasformato in un addestratore di nuovi fulgidi talenti dell'aria. Dopo il successo di Mission: Impossible, Tom Cruise ha voluto fermamente riportare in auge uno dei suoi più importanti successi in carriera.

Una scena da ravvivare

Intervistata da Vanity Fair, Jennifer Connelly ha spiegato la scelta di Cruise:"In origine, abbiamo girato una scena di navigazione a San Diego. Era una barca bellissima. Abbiamo visto i delfini. È stato fantastico. Abbiamo fatto la scena. Eravamo lì seduti, e Tom ha detto 'No, è noiosa'. Io ero sorpresa e lui ha detto 'Non è abbastanza veloce. Non è abbastanza cool e veloce. Voglio che Penny sia davvero forte'. E aveva ragione" ha esordito l'attrice.

Tom Cruise e Jennifer Connelly in una scena in moto di Top Gun: Maverick

Il team di è spostato in un'altra location:"Siamo andati a San Francisco, dove c'era molto vento, ed è stata un'esperienza completamente diversa. Ci bagnavamo completamente e c'era vento. È stato molto meglio. E, come dicevo, non abbiamo molto tempo insieme a quei personaggi per stabilire chi sono. Quindi, un gesto come quello, ovvero passare da lei che naviga una barca ed è tutto calmo e piacevole a lei che naviga questa barca, diventa un'esperienza ad alto tasso adrenalinico. Penso sia stata una scelta eccellente".

Top Gun: Maverick si è rivelato un vero e proprio successo di critica e pubblico a livello internazionale, e anche per questo motivo è stata confermata la produzione di Top Gun 3, con il ritorno di Joseph Kosinski e Tom Cruise e quelli molto probabili di Miles Teller e Glen Powell.