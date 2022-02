Jennifer Aniston sfoggia la sua nuova acconciatura su Instagram con Adam Sandler (FOTO)

Jennifer Aniston ha sfoggiato il suo nuovo taglio di capelli in un raro scatto, in cui posa al fianco dell'amico e collega Adam Sandler, pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Jennifer Aniston ha scelto Instagram per sfoggiare la sua nuova acconciatura pubblicando una rara foto con Adam Sandler, assieme al quale sta filmando per Netflix il sequel di Murder Mystery. Durante una recente intervista pubblicata dalla rivista Glamour, a proposito di capelli, la star ha ammesso che il suo look è stato una vera e propria lotta per lei per svariati anni.

"Guardando indietro, onestamente, specialmente durante il periodo di Friends, non potevo farcela da sola", ha rivelato Jennifer. "Avevo bisogno che il mio parrucchiere Chris McMillan fosse sempre al mio fianco. Lasciata a me stessa non sono brava con la spazzola e l'asciugacapelli".

Già dallo scorso anno la star ha iniziato ad avvicinarsi alla splendida acconciatura che vediamo nella foto, in parte anche grazie al lancio della sua nuova linea per la cura dei capelli, LolaVie. A proposito di questo nuovo look, che definisce "onde da spiaggia lunghe e naturali" l'attrice ha dichiarato: "Sono fantastici, li lavo, li spazzolo, metto la crema per lo styling e li lascio asciugare all'aria".

"Di nuovo al lavoro col mio amico. #MurderMystery2," ha scritto Jennifer Aniston nel post pubblicato sulla sua pagina Instagram. Attraverso lo scatto la star di Friends ha regalato ai fan uno sguardo del dietro le quinte del sequel Netflix intitolato Murder Mystery 2, il terzo film interpretato da lei e Adam Sandler dopo il primo capitolo dello stesso franchise e la commedia romantica del 2011 Mia moglie per finta.