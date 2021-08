Jennifer Aniston risponde alle critiche sul vaccino: "Non possiamo pensare solo a noi stessi"

Jennifer Aniston è tornata ad affrontare il tema vaccino, rispondendo sui social alle critiche ricevute per aver chiuso i rapporti con amici no vax o con persone che non volevano dichiarare pubblicamente il proprio stato di vaccinazione. L'attrice ha anche spiegato perché si preoccupa così tanto del numero di persone che scelgono di non sottoporsi al vaccino.

Questa settimana Jennifer Aniston è stata sommersa da un gran numero di polemiche per aver raccontato di aver interrotto l'amicizia con alcune persone che hanno deciso di non vaccinarsi, lasciandosi influenzare dalla paura e dalla propaganda, e con altre che invece non volevano dichiarare pubblicamente il proprio stato di vaccinazione. A distanza di pochi giorni, l'attrice di Friends ha quindi scelto di rispondere alle tante critiche ricevute, condividendo nelle stories di Instagram uno dei tanti commenti apparsi sotto i suoi recenti post. Ad una utente che le chiedeva perché fosse preoccupata per i "non vaccinati intorno a lei" se lei stessa è vaccinata, Aniston ha risposto: "Perché se hai la variante, puoi ancora trasmettermela".

L'attrice americana ha quindi aggiunto: "Potrei ancora ammalarmi, ma non sarò ricoverata in ospedale e non morirò. Però posso ancora trasmetterlo a qualcun altro che non si è fatto il vaccino o la cui salute è compromessa e quindi metterei a rischio la sua vita. Questo è il motivo per cui mi preoccupo. In questo caso dobbiamo preoccuparci di più degli altri che di noi stessi". Aniston ha quindi pubblicato una foto di un pezzo di tessuto ricamato con la frase: "Ciò che non ti uccide muta e ritenta".

Nell'intervista che ha scatenato tutte queste polemiche, Aniston aveva detto che ritiene un "obbligo morale e professionale" informare gli altri del proprio stato di vaccinazione. Ha anche aggiunto: "C'è un folto gruppo di persone che sono no vax o semplicemente non ascoltano i fatti. È un vero peccato. Ho appena chiuso con alcune persone che si sono rifiutate di vaccinarsi o non hanno rivelato se si sono vaccinate o meno. Molte persone semplicemente non ascoltano i fatti".