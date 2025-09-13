Jennifer Aniston racconta il legame speciale con Shirley MacLaine: “Eravamo madre e figlia in un’altra vita"

Ospite del The Drew Barrymore Show, Jennifer Aniston ha ricevuto a sorpresa un videomessaggio dalla sua co-star in Vizi di famiglia Shirley MacLaine. L'attrice di Friends non ha nascosto la sua commozione.

In lacrime, Aniston ha parlato del profondo legame creato con l'illustre collega, che le è stata vicina anche in momenti molto complicati della sua vita.

Jennifer Aniston ricorda l'amicizia con Shirley MacLaine

"Lei crede che in una vita precedente fossimo madre e figlia. Penso sia per questo che abbiamo avuto un legame immediato. È fantastica" ha confessato Aniston, che si trovava proprio insieme a MacLaine quando il suo amato cane Norman scomparve.

Jennifer Aniston in una scena di Vizi di famiglia

"Ero con lei quando il mio cane è morto. Ero al ranch [di MacLaine] in New Mexico per un ritiro di regressione a vite passate, il che suona folle quando lo dico così". Nel video, Shirley MacLaine ha elogiato la professionalità di Jennifer Aniston sul set di Vizi di famiglia.

L'esperienza di Jennifer Aniston con Shirley MacLaine in Vizi di famiglia

Nel film del 2005 di Rob Reiner, Vizi di famiglia, Jennifer Aniston è la protagonista Sarah Huttinger, una giornalista alle prese con la proposta di matrimonio del fidanzato Jeff (Mark Ruffalo).

Tuttavia, Sarah conoscerà Beau(Kevin Costner), un uomo che in passato aveva avuto una relazione con sua nonna (Shirley MacLaine) e anche con sua madre. Nel cast del film anche Mena Suvari e Richard Jenkins. Proprio lavorando al film in qualità di nonna e nipote, Shirley MacLaine e Jennifer Aniston sono diventate molto amiche e la loro amicizia prosegue tutt'oggi.

All'epoca, Aniston aveva da concluso da un anno la decennale esperienza nella sit-com Friends nel ruolo di Rachel Green, il personaggio che l'ha resa famosa in tutto il mondo.