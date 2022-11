Jennifer Aniston spiega perché ha scelto Instagram, nonostante la sua avversione per i social media

Nel corso della sua carriera Jennifer Aniston ha rivelato, a più riprese, di non avere un bellissimo rapporto con i social media, scegliendo di comparire esclusivamente su Instagram con suo profilo.

In questi giorni, in occasione di un servizio fotografico per Allure, l'attrice ha rivelato cosa l'ha spinta verso questa piattaforma piuttosto che altrove.

"Odio i social media", ha esordito Jennifer Aniston, "Io non sono brava a gestirli. Sono una tortura per me. Il motivo per cui sono entrata su Instagram è stato per lanciare questa linea", riferendosi ai suoi prodotti per la cura dei capelli, LolaVie.

Una motivazione prevalentemente di mercato insomma, se non fosse che qualcosa l'ha in seguito spinta a restare anche senza sponsorizzare nulla: "Poi è arrivata la pandemia e non abbiamo più lanciato i prodotti. Mi sono ritrovata semplicemente bloccata su Instagram".

Parlando del suo rapporto coi social media e sul loro ruolo nella realtà quotidiana di tutti quanti, Jennifer Aniston ha confessato la sua felicità nel non essere cresciuta con loro: "Sono davvero felice di aver vissuto l'esperienza di crescere, essere un'adolescente, avere vent'anni senza questo aspetto dei social media. Internet è l'equivalente di grandi intenzioni verso il futuro degli esseri umani, giusto? Però bisogna tener conto anche dell'impatto sulle ragazze e di quello che sentono riguardo a se stesse, confrontandosi e alle volte disperandosi".