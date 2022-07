Jennifer Aniston e il dolce gesto nei confronti di un tirocinante, prima di diventare una star di Hollywood

Jennifer Aniston fu molto gentile nei confronti di un tirocinante che lavorava presso Scott & Todd in the Morning: si tratta dell'attore e podcaster Joe Pardavila.

Nel 1997 Jennifer Aniston era già sulla buona strada per diventare una superstar di Hollywood, con Friends ancora sulla cresta dell'onda e una carriera cinematografica in crescita. Ma questo, secondo l'attore e podcaster Joe Pardavila, non le ha impedito di compiere un gesto molto dolce nei confronti di un tirocinante, facendo di tutto per farsi intervistare da lui.

Pardavila ha lavorato come tirocinante presso Scott & Todd in the Morning a New York alla fine degli anni '90. Nel suo nuovo libro, intitolato Good Listen: Creating Memorable Conversations In Business And Life, ha rivelato che gli era stato affidato il compito di intervistare la Aniston sul set di Romantici equivoci, ma che questa opportunità fu rovinata da uno spiacevole incontro con un bodyguard.

"Il tipo mi vide e intuì cosa stavo per fare. Si è messo davanti a me per non farmi passare. Con un tono di voce il più rassicurante e innocente possibile ho detto: 'Ehi, voglio solo fare a Jennifer un paio di domande, tutto qui'. La guardia mi ha fatto sapere che non sarebbe successo. Il suo tono non era né rassicurante né innocente", ha spiegato Pardavila.

Sebbene questa sembrasse la fine del suo tentativo di ottenere quell'intervista con la star di Friends, la situazione è cambiata repentinamente quando, un paio di minuti dopo, Pardavila è stato contattato dall'assistente di Jennifer Aniston: "Mi fu detto che Jennifer si sentiva in colpa per quello che era successo ed era più che felice di fare un'intervista per il nostro show. Parlammo per venti minuti del film che stava girando, di Friends, di tutto ciò di cui vorresti discutere con una come Jennifer."