Jennifer Aniston sui suoi problemi di insonnia: "Ho sofferto anche di sonnambulismo"

Nel corso di un'intervista con People, Jennifer Aniston ha parlato dei suoi problemi di insonnia e ha raccontato di aver provato a fare di tutto per affrontarli.

Nel corso di un'intervista con People, Jennifer Aniston ha parlato dei suoi problemi di insonnia e ha raccontato di aver provato a fare di tutto per affrontarli.

A quanto pare, Jennifer Aniston soffre di problemi di sonno da ormai diversi decenni. L'attrice soffre di un ventaglio di problemi - tra cui ansia da sonno, sonnambulismo e problemi di sonno - e teme costantemente di trascorrere l'ennesima nottata a contare le crepe sul muro. La protagonista di Friends ha raccontato: "Penso che sia iniziato durante i miei 30 anni o anche prima, ma semplicemente, da giovane, non noti gli effetti della mancanza di sonno perché si è così invincibili. È iniziato come qualcosa che ho semplicemente accettato. Poi all'improvviso ti rendi conto delle conseguenze di questa patologia e di come influenzi la tua giornata e il tuo lavoro ma anche la tua condizione fisica e psichica".

In casi del genere, fissare l'orologio è totalmente inutile: "Più me ne preoccupo, più è difficile addormentarsi", ha rivelato Jennifer Aniston. In passato, la star di Friends è stata anche sonnambula a volte, ma fortunatamente ha smesso - almeno, a detta sua.

"Mi è capitato di farlo. Sono stata svegliata dagli allarmi di casa che ho fatto scattare. Questo accadeva quando ero super priva di sonno. Ecco, almeno c'è un lato positivo su questo versante!".

Eppure, l'attrice ha evitato a lungo di rivolgersi all'assistenza medica, pensando che i suoi problemi di sonno non fossero una priorità. Ma negli ultimi anni, si è resa conto che aveva bisogno di una vera soluzione per la sua insonnia.

"È diventato qualcosa con cui stavo davvero lottando", ha detto. "Era l'ultima cosa sulla lista, ma non si possono davvero rispettare i tre pilastri della salute - che sono la dieta, l'esercizio e il sonno - se non si può mangiare bene perché si è dormito male a causa dei ritmi sballati del corpo".

La Aniston si è fatta aiutare da un medico, cosa che lei "raccomanda assolutamente alle persone di fare", ed è per questo che si è unita a una nuova campagna, Seize the Night and Day, dove le persone che hanno problemi di sonno possono trovare assistenza medica.

Adesso, l'attrice dà vita a un vero e proprio rituale serale: si dà il tempo di rilassarsi, fa un po' di stretching o yoga e lascia il suo telefono fuori dalla stanza. Cerca anche di "fare in modo che l'ora di andare a letto sia la stessa ogni sera, il che è impegnativo per noi attori, perché se stiamo lavorando a un film, gli orari devono essere estremamente flessibili".

Ma una cosa a cui la Aniston non è disposta a rinunciare è dormire nel letto con i suoi tre cani. A proposito del suo cagnolino Chesterfield, l'attrice ha raccontato: "Ora è cresciuto e dorme persino meglio di prima. A volte lo invidio!".