Jennifer Aniston: "Prima di Friends ho lavorato come fattorina a New York"

Jennifer Aniston ha rivelato di aver lavorato come fattorina a New York, prima di ottenere il ruolo di Rachel in Friends responsabile di averla resa famosa in tutto il mondo.

Jennifer Aniston è attualmente impegnata con il tour promozionale della seconda stagione della sua serie di successo: The Morning Show; per questo motivo l'attrice, durante un'intervista recente, ha rivelato di aver lavorato come fattorina a New York, prima di ottenere il ruolo di Rachel in Friends che l'ha resa celebre in tutto il mondo.

Durante un'apparizione al The Tonight Show con Jimmy Fallon, la Aniston, che interpreta l'annunciatrice del telegiornale Alex Levy nel dramma, ha raccontato molti aneddoti relativi al suo passato, rivelando qual è stato uno dei lavori più peculiari che ha svolto prima di riuscire a guadagnarsi da vivere come attrice.

The Morning Show 2: Kathy Najimy e Jennifer Aniston in una scena della seconda stagione

"Sono stata una fattorina in bicicletta per un giorno a New York City", ha confessato Jennifer, che si è trasferita da Los Angeles a New York City quando era ancora una bambina. "Lavoravo anche in un'agenzia pubblicitaria dopo la scuola, assieme a mia madre."

Jennifer Aniston ha continuato a parlare di quel lavoro, dichiarando: "Non mi ricordo bene, mi pare che durò soltanto un giorno: mi chiesero se ero in grado di andare in giro in bicicletta a New York, dissi di si. Non so come sono sopravvissuta a quella giornata, il traffico era terrificante. Abbandonai la bicicletta e mi cercai un taxi."