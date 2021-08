Jennifer Aniston e David Schwimmer fidanzati? Arriva la risposta della star di Friends

Fan di Friends, la notte di San Lorenzo, purtroppo, non ha esaudito i vostri desideri di vedere concretizzata la potenziale storia d'amore tra Jennifer Aniston e David Schwimmer. Un rappresentante della protagonista della celebre sit-com, infatti, ha smentito con decisione che l'attrice e il suo collega sarebbero fidanzati, voce che si era diffusa a macchia d'olio nelle ultime ore.

Le rivelazioni fatte da David Schwimmer e Jennifer Aniston durante lo special Friends: The Reunion avevano lasciato ben sperare tutti i loro fan su una possibile relazione sentimentale tra i due. Tuttavia, la voce di corridoio è stata ufficialmente smentita dal rappresentante dell'attrice che ha confermato a USA Today il carattere fake della notizia. Nel corso di Friends: The Reunion, Schwimmer aveva dichiarato: "Avevo una cotta per Jen ed ero ricambiato. Entrambi, però, eravamo fidanzati e siamo stati ben attenti a non oltrepassare mai un ben preciso limite".

La smentita a opera di Stephen Huvane ha smontato la notizia secondo cui David Schwimmer e Jennifer Aniston sarebbero fidanzati. La storia di tira e molla tra i personaggi interpretati dai due interpreti ha caratterizzato il plot di Friends per ben 10 stagioni. Nella sit-com, la loro storia inizia in modo assai modesto: lunghe chiacchierate in salotto, promesse matrimoniali, cerimonia (con divorzio) a Las Vegas e risoluzione finale con happy ending. Purtroppo, però, l'immaginazione non è riuscita a sfociare nella realtà.

Tra il 2000 e il 2005, Jennifer Aniston ha frequentato Brad Pitt e, dal 2015 al 2017, è stata sposata con Justin Theroux. Nel 2010, invece, Schwimmer ha sposato la fotografa Zoe Buckman ma, nel 2017, la coppia ha divorziato.