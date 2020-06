Jennifer Aniston ora segue Chiara Ferragni su Instagram: la rivincita su Fedez (VIDEO)

Jennifer Aniston ha iniziato a seguire anche Chiara Ferragni su Instagram e per l'influencer è tempo di rivincita su Fedez dopo che il marito aveva provato a farla ingelosire proprio con i like dell'ignara protagonista di Friends.

Jennifer Aniston aveva cominciato a seguire Fedez sui social dopo che il rapper e Chiara Ferragni avevano usato la musica di Friends per un loro video. Da quel giorno ogni suo like ad un post del rapper era accompagnato dalla scenetta dei Ferragnez, in cui Fedez provava a far ingelosire la moglie. Ora Jennifer Aniston ha iniziato a seguire anche Chiara che si è presa la sua rivincita.

"Jennifer Aniston":

Perché ha iniziato a seguire Chiara Ferragni su Instagram pic.twitter.com/A2iHDEbJez — Perché è in tendenza? (@ETendenza) June 8, 2020

Nel video pubblicato nelle storie di Instagram si vede l'influencer avvicinarsi al marito con il microfono in mano. Lui che le chiede: "Ti ha messo like?", ma la risposta è negativa. "Jennifer ha iniziato a seguirmi", annuncia lei lasciando cadere a terra il microfono mentre Fedez urla "nooooo".

Nel frattempo i fans di Jennifer Aniston aspettano novità sulla reunion dei protagonisti di Friends, mentre l'attrice - sempre più impegnata nel sociale - ha acconsentito che un suo scatto senza veli di venticinque anni fa fosse messo all'asta dal fotografo Mark Selinger per beneficenza.