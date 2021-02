Jennifer Aniston: Brad Pitt "nascosto" nel selfie in roulotte fa impazzire i fan

Alcuni fan hanno riconosciuto, in un selfie di Jennifer Aniston, la sagoma di Brad Pitt: secondo alcune indiscrezioni, l'attore è stato visto entrare nella sua roulotte.

Nuove speculazioni su Jennifer Aniston e un possibile ritorno di fiamma con Brad Pitt: i fan sono impazziti dopo aver visto un selfie pubblicato dall'attrice in cui, a detta loro, avrebbero riconosciuto il suo ex marito disteso alle sue spalle.

I fan non hanno dubbi: l'uomo alle spalle di Jennifer Aniston sarebbe proprio Brad Pitt. Secondo alcune voci, i due stanno girando nella stessa location e sarebbe quindi molto probabile che si siano incontrati.

L'attrice ha condiviso alcuni scatti dietro le quinte delle riprese della seconda stagione di The Morning Show e si ritiene che si trovi proprio nella stessa area in cui Brad Pitt sta lavorando al suo ultimo film, Bullet Train.

Nel selfie che ha sollevato i sospetti dei fan, si vede Jennifer insieme al suo amato cane Clyde, dentro quella che potrebbe essere la sua roulotte sul set. Dietro di lei si vede un uomo sdraiato sullo sfondo e i fan sono letteralmente impazziti, credendo che si tratti proprio di Brad Pitt.

Deuxmoi, nota pagina Instagram di gossip di celebrità, ha ricevuto diverse segnalazioni secondo cui Brad e Jen si trovavano nella stessa zona. Avrebbero inoltre condiviso il selfie di Jennifer, preso dalle sue Stories, scrivendo: "Ci sono voci secondo cui Brad è andato nella roulotte di Jen".

I fan hanno esposto tutte le motivazioni per cui sostengono fermamente che si tratti di Brad: oltre a trovarsi sullo stesso set di Jen, i vestiti dell'uomo nel selfie rispecchiano lo stile dell'attore, inoltre la corporatura dell'uomo misterioso è molto simile a quella della leggenda di Hollywood.

Non è la prima volta che i fan si scatenano, pensando di "scovare" indizi per poter fare speculazioni sul possibile ricongiungimento tra i due attori: quando l'anno scorso la coppia si è riunita di nuovo sul tappeto rosso per gli Screen Actors Guild Awards, i fan erano già convinti di aver colto sguardi d'intesa e altro.

Jennifer Aniston e Brad Pitt sono anche apparsi insieme in streaming per un evento di beneficenza, e anche in quell'occasione i fan hanno speculato sulla "coppia d'oro" di Hollywood.