Jennifer Aniston ha invitato Brad Pitt alla sua festa di Natale, per la gioia dei fan della coppia

Jennifer Aniston ha organizzato una festa per festeggiare il Natale, invitando anche Brad Pitt che ha partecipato all'evento.

Brad Pitt e Jennifer Aniston hanno riallacciato i rapporti come amici e i fan stanno reagendo con grande entusiasmo alla notizia che la star di C'era una volta a... Hollywood ha partecipato alla festa di Natale organizzata dall'ex moglie.

Secondo alcune indiscrezioni, Jennifer Aniston ha infatti organizzato un party per i suoi amici in occasione delle imminenti festività e ha invitato anche Brad Pitt. L'attore, secondo quanto riporta Us Weekly, è arrivato alle sette di sera ed è rimasto fino alla fine della festa, andandosene quindi dopo circa quattro ore. All'evento, che si è svolto il 14 dicembre, sembra fosse presente anche Gwyneth Paltrow, con cui Brad ha avuto una storia d'amore.

Un amico della coppia avrebbe inoltre dichiarato: "Sono ovviamente amici e più il tempo passa, più si avvicinano. Brad ha fatto pace con Jen e fa parte del suo essere sobrio. Jennifer, ovviamente, è riuscita a perdonarlo. Questa dimostrazione di solidarietà, in occasione di una riunione tra amici come questa, è davvero speciale. Si tratta di un gesto davvero maturo da parte di Jen e bisogna inoltre ricordarsi che hanno molti amici in comune".

Aniston e Pitt sono stati sposati dal 2000 al 2005 e Brad aveva già partecipato alla festa organizzata per il cinquantesimo compleanno dell'ex, occasione che aveva già scatenato l'entusiasmo dei fan della coppia.