Jenna Ortega non è interessata a uno 007 donna: "Non voglio vedere una Jamie Bond"

Non aspettatevi di vedere presto Jenna Ortega al servizio segreto di Sua Maestà. L'attrice di Beetlejuice Beetlejuice preferisce che le donne ottengano ruoli d'azione costruiti ad hoc per loro, piuttosto che parti precedentemente destinate agli uomini. Un esempio su tutti: James Bond.

"Mi piace che oggi ci siano molte più protagoniste femminili", ha detto la Ortega a MTV. "Penso che sia interessante, ma dovremmo avere il nostro ruolo", ha detto. "Non mi piace una cosa che suona come uno spinoff, non voglio vedere Jamie Bond. Capite? Voglio vedere un altro nuovo personaggio femminile tosto".

Secondo la nuova biografia di Nicholas Shakespeare dell'autore di Bond Ian Fleming, Gregory Ratoff, che originariamente acquistò e sviluppò i diritti di Bond nel 1955, una volta prese in considerazione una donna per il ruolo. Ratoff infatti ha flirtato con l'idea di affidare il ruolo di Bond alla futura vincitrice dell'Oscar Susan Hayward. Questo fino a quando non ha incontrato Sean Connery.

Ad ogni modo recentemente la Broccoli ha dichiarato espressamente che non approverebbe mai l'idea di una James Bond donna.

Una James Bond femmina? Era un'idea sul tavolo fin dagli anni '50

Le ultime novità sul noto franchise

L'ultimo James Bond, Daniel Craig, ha lasciato il ruolo di 007 e ha dichiarato di non voler tornare indietro ma di avere il desiderio di andare avanti, definendo la sua uscita di scena come il miglior modo per concludere il proprio percorso. Ora il franchise è alla ricerca del suo prossimo agente e del suo prossimo regista.

pistola in pugno per Daniel Craig in una scena del film Casino Royale

Per quanto riguarda il ruolo, Aaron Taylor-Johnson è stato interpellato innumerevoli volte, e sebbene nulla sia stato confermato, gli ex James Bond George Lazenby e Pierce Brosnan hanno dato la loro approvazione all'attore.

In precedenza, la produttrice Barbara Broccoli aveva rivelato: "Stiamo valutando che direzione prendere con il personaggio, ne stiamo parlando. Non c'è una sceneggiatura e non possiamo proporne una finché non decidiamo come affrontare il prossimo film perché, in realtà, si tratterà di una reinvenzione di Bond. Stiamo reinventando chi è e questo richiede tempo. Direi che mancano almeno due anni alle riprese".

"Può essere di qualsiasi colore, ma sarà un maschio", aveva aggiunto Broccoli alla stampa quando le era stato chiesto se ci sarebbero stati cambiamenti radicali. "Credo che dovremmo creare nuovi personaggi per le donne - personaggi femminili forti. Non sono particolarmente interessata a prendere un personaggio maschile e farlo interpretare a una donna. Penso che le donne siano molto più interessanti di così".