Jenna Fischer licenziata da Man with a Plan, con Matt LeBlanc, perché "Pam non sposerebbe mai Joey"

Jenna Fischer è stata licenziata dalla sitcom Man with a Plan con Matt LeBlanc perché la coppia Pam-Joey non sarebbe risultata credibile.

Jenna Fischer ha spiegato il motivo per cui è stata licenziata dalla sitcom CBS Man with a Plan con Matt LeBlanc perché "Pam, il suo personaggio non sposerebbe mai Joey".

Jenna Fischer nel film Hall Pass

Durante l'ultimo episodio del podcast Office Ladies, Jenna Fischer ha commentato insieme alla co-conduttrice Angela Kinsey la sua breve partecipazione alla sitcom Man With a Plan, lanciata nel 2016 e interpretata da Matt LeBlanc. Quanto alla Fisher, anche lei aveva avuto la sua buona dose di popolarità nel ruolo di Pam Beesly in The Office.

Jenna Fischer ha rivelato di essere stata inizialmente scelta come moglie sullo schermo di Matt LeBlanc nella serie ed è apparsa in un episodio pilota. Ha ricordato come la rete abbia richiesto "più scene", ma la situazione è cambiata dopo che i focus group hanno reagito alla coppia televisiva.

"Gli piacevo, ma hanno detto - questa è una citazione letterale - 'Non credo che Pam sposerebbe Joey.' La chimica non funziona tra questi due", ha detto Fischer. "Questo è stato il feedback che hanno ricevuto."

"Vi vedevano solo come Pam e Joey" ha ribattuto Angela Kinsey, che in The Office interpretava Angela Martin.

"Sì" ha risposto Jenna Fischer. "Per loro l'idea che fossimo sposati e avessimo una famiglia non funzionava. Ma tutto questo mi è stato detto pochi giorni prima del lancio promozionale dello show. Mi stavo preparando a partire per incontrare la stampa e mi è arrivata la telefonata. La prima cosa che ho chiesto è stata, Man with a Plan non è stato acquistato?' E loro 'È peggio di così, tesoro'. Io ho chiesto 'Cosa c'è di peggio?' Hanno risposto: 'Si farà, ma senza di te'. ho detto 'Immagino che dovrò andare a disfare la valigia'".

Man with a Plan è andata in onda su CBS dal 2016 al 2020. La serie è stata cancellata dopo quattro stagioni.