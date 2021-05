Jeffrey Dean Morgan: "Voglio ancora interpretare Batman, sono disponibile!"

Jeffrey Dean Morgan ha confermato che spera ancora di interpretare Batman in uno dei prossimi progetti della DC. L'attore era apparso nella parte di Thomas Wayne in Batman v Superman: Dawn of Justice e ha ora condiviso la sua speranza di tornare nell'universo tratto dalle avventure raccontate tra le pagine dei fumetti.

L'attore, attualmente impegnato nelle riprese dell'ultima stagione di The Walking Dead, ha raccontato a CinePop: "Il mio supereroe preferito è sempre stato Batman, è sempre stato in cima alla mia lista di personaggi che vorrei interpretare".

Jeffrey Dean Morgan ha poi aggiunto: "Parlare di Flashpoint è stato molto divertente. Mi vengono fatte spesso domande sull'argomento e amo la storia di quella versione di Batman. Ma chi lo sa? Chi sa veramente cosa accade nel mondo della DC? Chi sa come funzionano questi franchise? Immagino di avere a disposizione ancora un periodo di 2-3 anni prima di essere troppo vecchio per il ruolo". L'interprete di Negan ha però ribadito: "Io sono disponibile, tutti lo sanno, ho detto più volte che lo sono negli ultimi cinque anni. Vedremo quindi cosa accadrà".

Jeffrey ha poi ammesso che ama molto anche il personaggio di Lobo e presto potrebbe forse annunciare di aver ottenuto un altro ruolo appartenente al genere dei supereroi. Morgan ha spiegato: "Amo il mondo dei fumetti e spero di poter rimanerci ancora a lungo".

Recentemente Jeffrey Dean Morgan aveva scherzato sostenendo che Michael Keaton gli ha rubato l'occasione di interpretare Batman in The Flash perché i dettagli emersi online fanno ipotizzare che il film proporrà qualche dettaglio tratto dalla storia di Flashpoint.