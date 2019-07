Jeff Bridges protagonista della serie FX The Old Man

Jeff Bridges debutterà sul piccolo schermo come protagonista della serie thriller FX The Old Man.

Jeff Bridges sarà protagonista della serie thriller FX The Old Man.

Lo show, basato sul bestseller omonimo di Thomas Perry, vede protagonista Dan Chase (Bridges), ex agente della CIA ritiratosi decenni prima a vita privata. La sua esistenza pacifica viene infranta dalla comparsa di un assassino che prova a eliminarlo costringendolo alla fuga. Chase scoprirà che per garantirsi un futuro dovrà venire a patti con il suo passato.

The Old Man è firmata da Jon Steinberg e Robert Levine, che si occuperanno anche della produzione esecutiva. Fox 21 Television Studios produrrà la serie televisiva insieme a The Littlefield Company. Le riprese prenderanno il via in autunno.

FX dichiara: "Jeff Bridges è un attore straordinario e iconico, averlo con noi nella nostra serie è un momento incredibile. Jon Steinberg e Robert Levine hanno realizzato un incredibile pilot e Jeff è perfetto per il ruolo di Dan Chase."

Questo per Jeff Bridges rappresenta il debutto sul piccolo schermo. Forte di una incredibile carriera cinematografica, l'attore è stato nominato sette volte ai premi Oscar conquistando l'Oscar come miglior attore protagonista per Crazy Heart.