Jeff Bridges attaccato alla flebo: "Grazie, il vostro amore è contagioso" (FOTO)

Attraverso una foto sui social, Jeff Bridges ha aggiornato i fan sul suo stato di salute, ringraziando tutti per l'amore ricevuto da quando ha annunciato di avere un linfoma. L'immagine ritrae l'attore mentre indossa una vestaglia ed è attaccato ad una flebo.

Nelle scorse ore, Jeff Bridges ha ringraziato tutti coloro che lo hanno supportato da quando ha parlato per la prima volta della sua malattia. "Voglio ringraziare tutti voi per avermi scritto durante questo periodo, è bello ricevere tutto questo amore! Condividerò altri aggiornamenti sul mio sito", si legge nella didascalia del post Instagram. Sul suo sito personale, l'interprete de Il grande Lebowski ha quindi spiegato come la sua battaglia gli abbia ricordato ancora di più il valore di determinate cose: "Questa roba del cancro sta provocando sentimenti di gratitudine e amore vecchio stile. Sento così tanto quello che mi state inviando, e amici, lo apprezzo. È contagioso, tutto questo amore, come una specie di virus positivo". Bridges ha quindi spiegato che continuerà a scrivere una sorta di diario di bordo riguardo la sua esperienza con la malattia.

In questo momento così difficile, l'attore non ha rinunciato a ricordare agli americani l'importanza del loro voto quando mancano pochi giorni all'elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti, ma anche il valore della salvaguardia dell'ambiente. Bridges ha infatti scritto: "Non amate dove vivete? Voglio che vi uniate a me per creare un bel mondo per tutti noi".

Ricordiamo che nelle scorse settimane l'attore era impegnato con le riprese di The Old Man, la serie tv di cui è anche produttore esecutivo e che si basa sull'omonimo romanzo del 2017 firmato da Thomas Perry. Bridges ricopre il ruolo di Dan Chase, ex agente della CIA ritiratosi decenni prima a vita privata. La sua esistenza pacifica viene infranta dalla comparsa di un assassino che prova a eliminarlo costringendolo alla fuga. Chase scoprirà che per garantirsi un futuro dovrà prima riconciliarsi con il suo passato.